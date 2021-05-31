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Хоча б однією дозою. Німеччина планує за літо вакцинувати підлітків

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Берлін, Понеділок 31 травня 2021 21:54
Хоча б однією дозою. Німеччина планує за літо вакцинувати підлітків Фото: міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччини має намір прищепити від коронавірусу хоча б однією дозою вакцини всіх підлітків країни. Такий план вакцинації планують здійснити до кінця серпня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter.

Він зазначив, що в Німеччині вже доступна вакцинація для дітей у віці від 12 до 15 років.

"Після офіційного затвердження вакцини BioNTech для дітей 12 років і старше вона тепер доступна і в Німеччині для цієї вікової групи", - написав Шпан.

Глава МОЗ зазначив, що вакцинувати підлітків будуть після дозволу батьків.

"Крім молодих дорослих, ми також хочемо зробити так, щоб всі діти і підлітки, які хотіли б пройти вакцинацію - після індивідуального рішення їх батьків - отримали хоча б перше щеплення до кінця серпня", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія схвалила використання вакцини Pfizer для вакцинації дітей у віці від 12 до 15 років від 19 років.

Крім того, у Румунії починається вакцинація підлітків від коронавірусу вже з 1 червня. При цьому днями в цій країні заявили, що ймовірно досягли колективного імунітету від COVID-19.

Додамо, що в Ізраїлі пропонують вводити підліткам тільки одну дозу вакцини. На сьогодні органи охорони здоров'я США розглядають повідомлення про побічні ефекти у підлітків, у яких після вакцинації спостерігалися проблеми з серцем, в тому числі міокардит.

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