Хоча б однією дозою. Німеччина планує за літо вакцинувати підлітків

Уряд Німеччини має намір прищепити від коронавірусу хоча б однією дозою вакцини всіх підлітків країни. Такий план вакцинації планують здійснити до кінця серпня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter.

Він зазначив, що в Німеччині вже доступна вакцинація для дітей у віці від 12 до 15 років.

"Після офіційного затвердження вакцини BioNTech для дітей 12 років і старше вона тепер доступна і в Німеччині для цієї вікової групи", - написав Шпан.

Глава МОЗ зазначив, що вакцинувати підлітків будуть після дозволу батьків.

"Крім молодих дорослих, ми також хочемо зробити так, щоб всі діти і підлітки, які хотіли б пройти вакцинацію - після індивідуального рішення їх батьків - отримали хоча б перше щеплення до кінця серпня", - додав він.