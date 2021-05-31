Хоча б однією дозою. Німеччина планує за літо вакцинувати підлітків
Уряд Німеччини має намір прищепити від коронавірусу хоча б однією дозою вакцини всіх підлітків країни. Такий план вакцинації планують здійснити до кінця серпня.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter.
Він зазначив, що в Німеччині вже доступна вакцинація для дітей у віці від 12 до 15 років.
"Після офіційного затвердження вакцини BioNTech для дітей 12 років і старше вона тепер доступна і в Німеччині для цієї вікової групи", - написав Шпан.
Глава МОЗ зазначив, що вакцинувати підлітків будуть після дозволу батьків.
"Крім молодих дорослих, ми також хочемо зробити так, щоб всі діти і підлітки, які хотіли б пройти вакцинацію - після індивідуального рішення їх батьків - отримали хоча б перше щеплення до кінця серпня", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія схвалила використання вакцини Pfizer для вакцинації дітей у віці від 12 до 15 років від 19 років.
Крім того, у Румунії починається вакцинація підлітків від коронавірусу вже з 1 червня. При цьому днями в цій країні заявили, що ймовірно досягли колективного імунітету від COVID-19.
Додамо, що в Ізраїлі пропонують вводити підліткам тільки одну дозу вакцини. На сьогодні органи охорони здоров'я США розглядають повідомлення про побічні ефекти у підлітків, у яких після вакцинації спостерігалися проблеми з серцем, в тому числі міокардит.