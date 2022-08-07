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"Одноразовые бойцы". Гайдай рассказал, как Россия использует заключенных на фронте

Новина українською →
Украина, Воскресенье 07 августа 2022 22:22
"Одноразовые бойцы". Гайдай рассказал, как Россия использует заключенных на фронте Фото: "Одноразовые бойцы". Гайдай рассказал, как Россия использует заключенных на фронте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне стали активно использовать осужденных на поле боя, как расходный материал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.

По словам Гайдая, россияне используют свежемобилизованных из тюрем, как пушечное мясо. Таких людей постоянно используют на линии огня, вследствие чего они регулярно гибнут.

Глава области заявил, что заключенные не проходят никакой подготовки, не имеют нормального оружия, а их главная задача выявить позиции украинских военных.

"Погибших из ЧВК не учитывают", - подытожил Гайдай.

Напомним, что месяц назад Главное управление разведки Украины сообщало о фактах, когда российских заключенных направляли воевать против Украины.

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