"Одноразові бійці". Гайдай розповів, як Росія використовує в'язнів на фронті
Росіяни стали активно використовувати засуджених на полі бою, як розхідний матеріал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в ефірі національного телемарафону.
За словами Гайдая, росіяни використовують свіжомобілізованих з тюрем, як гарматне м'ясо. Таких людей постійно використовують на лінії вогню, внаслідок чого вони регулярно гинуть.
Очільник області заявив, що ув'язнені не проходять жодної підготовки, не мають нормальної зброї, а їх головне завдання виявити позиції українських військових.
"Загиблих з ПВК не обліковують", — підсумував Гайдай.
Нагадаємо, що місяць тому Головне управління розвідки України повідомляло про факти, коли російських ув'язнених направляли воювати проти України.
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