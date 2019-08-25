Однопартиец Трампа примет участие в президентской гонке

Фото: Джо Уолш (youtube.com/Joe Walsh 2020)

Экс-конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш будет участвовать в президентской гонке

Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш намерен участвовать в президентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Уолш будет выставляться в качестве кандидата в президенты от республиканской партии. Экс-конгрессмен считает, что президент США Дональд Трамп не подходит для Белого дома.

Кроме того, за роль кандидата от республиканцев будет бороться бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас.

Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США. Экс-вице-президент США заявил, что основные ценности нации - положение в мире, демократия, все, что сделало Америку Америкой поставлено на карту, поэтому он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. В то же время Трамп приветствовал заявление бывшего вице-президента Джо Байдена вступить в борьбу за пост президента накануне выборов 2020 года.