Однопартієць Трампа візьме участь у президентських перегонах

Екс-конгресмен від республіканської партії в штаті Іллінойс Джо Уолш буде брати участь у президентських перегонах

Колишній конгресмен від республіканської партії в штаті Іллінойс Джо Уолш має намір брати участь у президентській гонці, яка пройде в США в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Уолш буде виставлятися в якості кандидата в президенти від республіканської партії. Екс-конгресмен вважає, що президент США Дональд Трамп не підходить для Білого дому.

Крім того, за роль кандидата від республіканців буде боротися колишній губернатор Массачусетсу Білл Уелд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що колишній віце-президент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз.

Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США. Екс-віце-президент США заявив, що основні цінності нації - положення в світі, демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту, тому він вирішив висунути свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів. У той же час Трамп привітав заяву колишнього віце-президента Джо Байдена вступити в боротьбу за пост президента напередодні виборів 2020 року.