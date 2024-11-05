В одному зі штатів Маску дозволили платити мільйон виборцям, що вагаються

Під час слухання у Філадельфії в понеділок, суддя Анджело Фоглієтта відхилила спробу окружного прокурора штату Ларрі Краснера заблокувати такі виплати. Прокурор назвав програму незаконною лотереєю з нечітко визначеними правилами, що порушує закони штату про захист прав споживачів.

Агентство стверджує, що така роздача потрапляє до сірої зони виборчого законодавства. Експерти-юристи розділилися в думках щодо того, чи може Маск порушувати федеральне законодавство, забороняючи платити людям за реєстрацію для участі у виборах.

За повідомленнями ЗМІ, Міністерство юстиції США попередило "Американський коаліційний комітет" про те, що роздача грошей може порушити федеральний закон. Однак федеральні прокурори не вжили жодних публічних заходів.

Філадельфія - найбільше місто в Пенсильванії, одному з семи штатів, що, ймовірно, визначать результат перегонів між республіканцем Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс. Той, хто переможе в цьому штаті, отримає 19 голосів вибірників з 270, необхідних для перемоги.

Політична "лотерея"

З 19 жовтня Маск і його комітет політичних дій America PAC щодня видають чек на 1 мільйон доларів виборцю, який підписав його петицію на підтримку свободи слова і права на зброю.

Пропозиція бізнесмена поширюється на зареєстрованих виборців у семи штатах, де, як очікується, відбудуться вибори - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

В компанії Tesla повідомили, що гендиректор Маск виділив уже 16 мільйонів доларів зареєстрованим виборцям, що вагаються та підписали його політичну петицію. За словами бізнесмена, остаточного переможця оголосять в день виборів у вівторок, 5 листопада.

Окружна прокуратура Філадельфії подала позов 28 жовтня. Вона назвала роздачу призів від America PAC Маска, що підтримує кандидата в президенти США Дональда Трампа, "незаконною лотереєю", яка спокусила мешканців Пенсільванії ділитися персональними даними.

Минулого тижня Маск і America PAC спробували перенести справу до федерального суду, що тимчасово завадило судді суду штату винести рішення за запитом Краснера про видачу судового наказу про блокування роздачі. Федеральний суддя швидко повернув справу до суду штату, призначивши слухання на понеділок, 4 листопада.