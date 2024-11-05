В одном из штатов Маску разрешили платить миллион колеблющимся избирателям

В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, судья разрешил Илону Маску выплачивать по 1 миллион долларов в день жителям, которые не определились за какого кандидата голосовать на президентских выборах 5 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время слушания в Филадельфии в понедельник, судья Анджело Фоглиетта отклонила попытку окружного прокурора штата Ларри Краснера заблокировать такие выплаты. Прокурор назвал программу незаконной лотереей с нечетко определенными правилами, что нарушает законы штата о защите прав потребителей.
Агентство утверждает, что такая раздача попадает в серую зону избирательного законодательства. Эксперты-юристы разделились во мнениях относительно того, может ли Маск нарушать федеральное законодательство, запрещая платить людям за регистрацию для участия в выборах.
По сообщениям СМИ, Министерство юстиции США предупредило «Американский коалиционный комитет» о том, что раздача денег может нарушить федеральный закон. Однако федеральные прокуроры не приняли никаких публичных мер.
Филадельфия - крупнейший город в Пенсильвании, одном из семи штатов, которые, вероятно, определят исход гонки между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Тот, кто победит в этом штате, получит 19 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.
С 19 октября Маск и его комитет политических действий America PAC ежедневно выдают чек на 1 миллион долларов избирателю, подписавшему его петицию в поддержку свободы слова и права на оружие.
Предложение бизнесмена распространяется на зарегистрированных избирателей в семи штатах, где, как ожидается, состоятся выборы - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.
В компании Tesla сообщили, что гендиректор Маск выделил уже 16 миллионов долларов зарегистрированным избирателям, которые колеблются и подписали его политическую петицию. По словам бизнесмена, окончательный победитель будет объявлен в день выборов во вторник, 5 ноября.
Окружная прокуратура Филадельфии подала иск 28 октября. Она назвала раздачу призов от America PAC Маска, которая поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа, "незаконной лотереей", которая соблазнила жителей Пенсильвании делиться персональными данными.
На прошлой неделе Маск и America PAC попытались перенести дело в федеральный суд, что временно помешало судье суда штата вынести решение по запросу Краснера о выдаче судебного приказа о блокировании раздачи. Федеральный судья быстро вернул дело в суд штата, назначив слушания на понедельник, 4 ноября.
В текущем году Илон Маск стал откровенным сторонником Дональда Трампа и продвигал бывшего президента на своей социальной платформе X. Согласно федеральной отчетности, он выделил почти 120 миллионов долларов на поддержку усилий по мобилизации и регистрации избирателей в Америке.
В начале октября Маск вышел на сцену во время митинга Трампа в Батлере, штат Миссури, и заявил, что бывший президент США снова должен стать президентом для сохранения демократии в США.
За три месяца бизнесмен выделил своей группе поддержки Трампа около 75 млн долларов. Это дает неплохие шансы на победу на выборах кандидату от Республиканской партии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.