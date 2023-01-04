В одному з "шахедів" виявили технології більше 12 компаній Заходу, - CNN

Минулого місяці Білий дім створив цільову групу в складі адміністрації, яка повинна розслідувати те, як технології США й загалом Заходу потрапили до іранських безпілотників. Тим часом американські урядовці розглядають можливість посилення контролю за дотриманням санкцій Іраном та заохочування компаній покращити контроль над власними ланцюжками поставок.

Наразі немає доказів того, що компанії умисно порушують закони про санкції й свідомо експортують технології для їх використання в безпілотниках. Попри те, що компанії обіцяють посилити моніторинг, контроль над цим доволі складний для виробників.

Згідно з оцінкою української розвідки, з 52 компонентів, які були вилучені з безпілотника Shahed-136, 40 з них були розроблені 13 різними американськими компаніями. Решта компонентів вироблені компаніями з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню й Китаю.

Ймовірно іранські компанії успішно обходять санкції й спроби припинити постачання найважливіших компонентів і електроніки. Наприклад, Iran Aircraft Manufacturing Industries яка й побудувала збитий безпілотник - перебуває під обмеженнями з 2008 року.

Одна з проблем полягає в тому, що російським та іранським чиновникам простіше створити підставні компанії для обходу санкцій, ніж Заходу розкрити їх, оскільки інколи на це можуть піти роки.

Як відзначив колишній співробітник Пентагону Грегорі Аллен мікроелектронна промисловість значною мірою залежить від сторонніх дистриб'юторів, який важко відстежити, а мікрочипи та інші невеликі пристрої, які виявляють у безпілотниках, не лише недорогі, але й широко доступні.

"Чому контрабандисти люблять алмази? Тому що вони маленькі, легкі і коштують купу грошей. І, на жаль, комп'ютерні чипи мають аналогічні властивості. Успіх не обов'язково буде вимірюватися в припиненні 100% транзакцій, додав він, а скоріше в тому, щоб зробити більш важким і дорогим для поганих гравців отримання того, що їм потрібно", - заявив Аллен.

Згідно з даними британської компанії Conflict Armament Research, 82% компонентів іранського безпілотника були вироблені саме американськими компаніями.

"Іран і Росія намагатимуться обійти ці санкції й спробують змінити канали придбання. Саме на цьому ми та хочемо зосередитися: дістатися місця і розкрити ці системи, відстежити компоненти й простежити за змінами", - відзначив заступник директора з операцій Conflict Armament Research Дам'єн Сплітерс.

Як відзначили виданню експерти, якщо США хочуть посилити дотримання санкцій, їм доведеться виділити більше ресурсів й наняти більше працівників, які зможуть відстежувати постачальників.

"Ніхто не замислювався про те, щоб вкладати більше коштів у такі агентства, як Бюро промислової безпеки, які впродовж кількох десятиліть були "сонною" частиною установи національної безпеки у Вашингтоні. А тепер, раптово, вони опинилися на передньому краї конкуренції технологій у сфері національної безпеки, і на них не виділяється жодних ресурсів", - відзначив Аллен.

Компоненти яких компаній виявили в безпілотнику?