В одном из "шахедов" обнаружили технологии более 12 компаний Запада, - CNN

В прошлом месяце Белый дом создал целевую группу в составе администрации, которая должна расследовать то, как технологии США и вообще Запада попали в иранские беспилотники. Между тем американские чиновники рассматривают возможность усиления контроля за соблюдением санкций Ираном и поощрения компаний улучшить контроль над собственными цепочками поставок.

Пока нет доказательств того, что компании умышленно нарушают законы о санкциях и сознательно экспортируют технологии для их использования в беспилотниках. Несмотря на то, что компании обещают усилить мониторинг, контроль над этим довольно сложный для производителей.

Согласно оценке украинской разведки, из 52 компонентов, которые были изъяты из беспилотника Shahed-136, 40 из них были разработаны 13 различными американскими компаниями. Остальные компоненты произведены компаниями из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

Вероятно иранские компании успешно обходят санкции и попытки прекратить поставки важнейших компонентов и электроники. Например, Iran Aircraft Manufacturing Industries, которая и построила сбитый беспилотник - находится под ограничениями с 2008 года.

Одна из проблем заключается в том, что российским и иранским чиновникам проще создать подставные компании для обхода санкций, чем Западу раскрыть их, поскольку иногда на это могут уйти годы.

Как отметил бывший сотрудник Пентагона Грегори Аллен, микроэлектронная промышленность в значительной степени зависит от сторонних дистрибьюторов, которых трудно отследить, а микрочипы и другие небольшие устройства, которые обнаруживают в беспилотниках, не только недорогие, но и широко доступны.

"Почему контрабандисты любят алмазы? Потому что они маленькие, легкие и стоят кучу денег. И, к сожалению, компьютерные чипы имеют аналогичные свойства. Успех необязательно будет измеряться в прекращении 100% транзакций, добавил он, а скорее в том, чтобы сделать более трудным и дорогим для плохих игроков получение того, что им нужно", - заявил Аллен.

Согласно данным британской компании Conflict Armament Research, 82% компонентов иранского беспилотника были произведены именно американскими компаниями.

"Иран и Россия будут пытаться обойти эти санкции и попытаются изменить каналы приобретения. Именно на этом мы и хотим сосредоточиться: добраться до места и вскрыть эти системы, отследить компоненты и проследить за изменениями", - отметил заместитель директора по операциям Conflict Armament Research Дамьен Сплитерс.

Как отметили изданию эксперты, если США хотят усилить соблюдение санкций, им придется выделить больше ресурсов и нанять больше работников, которые смогут отслеживать поставщиков.

"Никто не задумывался о том, чтобы вкладывать больше средств в такие агентства, как Бюро промышленной безопасности, которые в течение нескольких десятилетий были "сонной" частью учреждения национальной безопасности в Вашингтоне. А теперь, внезапно, они оказались на переднем крае конкуренции технологий в сфере национальной безопасности, и на них не выделяется никаких ресурсов", - отметил Аллен.

Компоненты каких компаний обнаружили в беспилотнике?