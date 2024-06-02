В одному селі три локації боїв. Покровський напрямок залишається "найгарячішим", - Генштаб

На Покровському напрямку фронту точаться найгарячіші бої. В одному селі бойові дії розгортають відразу на трьох локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
З території РФ окупанти не припиняють артилерійських обстрілів населених пунктів Чернігівщини та Сумщини. Сьогодні ворожа артилерія обстріляла 10 населених пунктів.
Наразі відбулась одна спроба окупантів просунитись у районі села Стариця на Харківському напрямку. Російські терористи продовжують бомбардування прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини.
Ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського на Куп’янському напрямку. Число штурмових спроб окупантів зросло до чотирьох.
Тривають бойові дії біля Роздолівки і Виїмки на Сіверському напрямку. Загальна кількість атак ворога за сьогодні – шість.
На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак та вже 13 разів намагався покращити тактичне положення, сім з них вже відбито нашими воїнами. Найгарячіше наразі в районі села Сокіл Донецької області - там тривають бої в трьох локаціях.
скриншот deepstatemap.live
На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже п’ять ворожих атак. Одне бойове зіткнення триває у районі Красногорівки, де окупанти намагаються витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
Загалом на Времівському напрямку ворог сьогодні двічі вдавався до атакувальних дій, продовжує спроби просування у напрямку Старомайорського. Атаки відбито.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 509 тисяч солдатів та тисячі одиниць військової техніки. Лише за останню добу наші військові знищили 1080 росіян.
Як зазначали у Генштабі, росіяни вчора, 1 червня, активізувалися на Курахівському напрямку. Через це зазначали значних втрат - 200 окупантів вбитими та пораненими за добу.
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