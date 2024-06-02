В одному селі три локації боїв. Покровський напрямок залишається "найгарячішим", - Генштаб

З території РФ окупанти не припиняють артилерійських обстрілів населених пунктів Чернігівщини та Сумщини. Сьогодні ворожа артилерія обстріляла 10 населених пунктів.

Наразі відбулась одна спроба окупантів просунитись у районі села Стариця на Харківському напрямку. Російські терористи продовжують бомбардування прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини.

Ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського на Куп’янському напрямку. Число штурмових спроб окупантів зросло до чотирьох.

Тривають бойові дії біля Роздолівки і Виїмки на Сіверському напрямку. Загальна кількість атак ворога за сьогодні – шість.

На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак та вже 13 разів намагався покращити тактичне положення, сім з них вже відбито нашими воїнами. Найгарячіше наразі в районі села Сокіл Донецької області - там тривають бої в трьох локаціях.

скриншот deepstatemap.live

На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже п’ять ворожих атак. Одне бойове зіткнення триває у районі Красногорівки, де окупанти намагаються витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Загалом на Времівському напрямку ворог сьогодні двічі вдавався до атакувальних дій, продовжує спроби просування у напрямку Старомайорського. Атаки відбито.

