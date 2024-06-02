В одном селе три локации боев. Покровское направление остается "самым горячим", - Генштаб

На Покровском направлении фронта идут самые горячие бои. В одном селе боевые действия разворачивают сразу на трех локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
С территории РФ оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей. Сегодня вражеская артиллерия обстреляла 10 населенных пунктов.
Произошла одна попытка оккупантов продвинуться в районе села Старица на Харьковском направлении. Российские террористы продолжают бомбардировку приграничных населенных пунктов на севере Харьковской области.
Враг начал атаки в районах Дружелюбовки и Невского на Купянском направлении. Число штурмовых попыток оккупантов возросло до четырех.
Продолжаются боевые действия возле Раздолевки и Выемки на Северском направлении. Общее количество атак врага за сегодня - шесть.
На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 13 раз пытался улучшить тактическое положение, семь из них отбиты нашими воинами. Тяжелее всего сейчас в районе села Сокол Донецкой области - там продолжаются бои в трех локациях.
скриншот deepstatemap.live
На Кураховском направлении Силы обороны за эти сутки отбили уже пять вражеских атак. Одно боевое столкновение продолжается в районе Красногоровки, где оккупанты пытаются вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
В целом на Времивском направлении враг сегодня дважды предпринимал атакующие действия, продолжает попытки продвижения в направлении Старомайорского. Атаки отражены.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 509 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники. Только за последние сутки наши военные уничтожили 1080 россиян.
Как отмечали в Генштабе, россияне вчера, 1 июня, активизировались на Кураховском направлении. Из-за этого понесли значительные потери - 200 оккупантов убитыми и ранеными за сутки.
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