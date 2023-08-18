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В одному з регіонів Канади оголосили евакуацію населення через масштабні пожежі

Фото: у Канаді оголосили евакуацію населення через масштабні пожежі(GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сотні лісових пожеж охопили північно-західні території Канади. Там оголошено надзвичайний стан та евакуацію місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За попередніми даними, влада збирається евакуювати близько 20 000 мешканців Йеллоунайфа. Там одна з лісових пожеж, що горить на захід від регіону, займає площу близько 165 000 гектарів і все ближче підступає до населеного пункту.

"Ми всі втомилися від слова "безпрецедентний", але немає іншого способу описати цю ситуацію на Північно-Західних територіях", - заявила прем'єр-міністр Керолайн Кокрейн північно-західних територій країни.

Місцева влада також повідомляє, що наразі почнеться евакуація жителів в Детті, на озері Кам, озері Грейс і в діловому районі Енгл. Інші мешканці повинні евакуюватися до полудня п'ятниці, 18 серпня 2023 року".

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі на Гаваях спалахнули через сильну спеку. Вітер від урагану "Дора" допомагав вогню поширюватись на сотні кілометрів. Ця катастрофа стала другою за вартістю в історії штату.

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КанадаПожежа