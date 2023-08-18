RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В одном из регионов Канады объявили эвакуацию населения из-за масштабных пожаров

Фото: в Канаде объявили эвакуацию населения из-за масштабных пожаров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сотни лесных пожаров охватили северо-западные территории Канады. Там объявлено чрезвычайное положение и эвакуацию местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По предварительным данным, власти собираются эвакуировать около 20 000 жителей Йеллоунайфа. Там один из лесных пожаров, горящий к западу от региона, занимает площадь около 165 000 гектаров и все ближе подходит к населенному пункту.

"Мы все устали от слова "беспрецедентен", но нет другого способа описать эту ситуацию на Северо-Западных территориях", - заявила премьер-министр Кэролайн Кокрейн северо-западных территорий страны.

Местные власти также сообщают, что сейчас начнется эвакуация жителей в Детти, на озере Кам, озере Грейс и в деловом районе Энгл. Другие жители должны эвакуироваться к полудню пятницы, 18 августа 2023 года.

Напомним, масштабные лесные пожары на Гавайях вспыхнули из-за сильной жары. Ветер от урагана "Дора" помогал огню распространяться на сотни километров. Эта катастрофа стала второй по стоимости в истории штата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаПожар