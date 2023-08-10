Згоріло ціле місто. На Гаваях масштабні лісові пожежі (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та The Guardian.

Пожежі на Гаваях спалахнули через надзвичайну спеку. Через сильний вітер від урагану "Дора" вогонь поширюється швидко та розходиться на сотні кілометрів.

Найбільше від пожеж постраждав один з найбільших та найпопулярніших серед туристів островів Гавайського архіпелагу - Мауї. Колишня столиця острова, історичне місто Лахайна, майже повністю вигоріла.

Фото: місто Лахайна майже повністю вигоріло (cnn.com)

На Гаваях вже протягом трьох діб триває пошуково-рятувальна операція. Губернатор Гаваїв Джош Грін заявив, що у Лахайні, де мешкало 9 тисяч людей, сотні сімей втратили домівки, їх евакуювали.

For those who are not on Maui, it's hard to imagine the devastation.



Longtime resident, Emerson Timmins who saw the disaster in Lahaina joined KHON2 News for an interview: pic.twitter.com/POeeZDgiNd — KHON2 News (@KHONnews) August 10, 2023

Крім того, через пожежі тисячі людей залишились без електрики і телефонного зв'язку. Влада повідомляє, що з острова Мауї намагаються виїхати близько 4 тисяч людей. За попередніми даними, внаслідок пожеж загинули щонайменше 36 осіб, десятки вважаються зниклими.

Також повідомляється, що через вітер кілька пожеж спалахнуло на "Великому острові".

Пожежі у світі

Нагадаємо, цього літа у Європі та США фіксують нові температурні рекорди. При цьому вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще гарячіше.

Пекельна спека спричинила масштабні пожежі у Греції, зокрема на островах Родос та Корфу.

Також лісова пожежа спалахнула на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі. Відомо, що через пожежі у Середземномор'ї загинули понад 40 осіб.

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