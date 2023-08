Згоріло ціле місто. На Гаваях масштабні лісові пожежі (фото, відео)

Пожежі на Гаваях спалахнули через надзвичайну спеку. Через сильний вітер від урагану "Дора" вогонь поширюється швидко та розходиться на сотні кілометрів.

Найбільше від пожеж постраждав один з найбільших та найпопулярніших серед туристів островів Гавайського архіпелагу - Мауї. Колишня столиця острова, історичне місто Лахайна, майже повністю вигоріла.

Фото: місто Лахайна майже повністю вигоріло (cnn.com)

На Гаваях вже протягом трьох діб триває пошуково-рятувальна операція. Губернатор Гаваїв Джош Грін заявив, що у Лахайні, де мешкало 9 тисяч людей, сотні сімей втратили домівки, їх евакуювали.

For those who are not on Maui, it's hard to imagine the devastation.



Longtime resident, Emerson Timmins who saw the disaster in Lahaina joined KHON2 News for an interview: pic.twitter.com/POeeZDgiNd