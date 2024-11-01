На одному з реакторів ЗАЕС стався витік води, - МАГАТЕ

МАГАТЕ повідомило, що у вівторок, 29 жовтня отримало інформацію про витік води в системі теплоносія одного з реакторів на Запорізькій АЕС.

Після оцінки ситуації експерти розпочали ремонтні роботи. Зараз проводиться радіографічна перевірка зварних швів, щоб упевнитися в їхній надійності.

"Агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки", - заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

ЗАЕС, що розташована неподалік Енергодара в Запорізькій області України, є найбільшим об'єктом атомної енергетики на європейському континенті. Після початку повномасштабної російської агресії у 2022 році станція опинилася під контролем російських терористів, що суттєво збільшило загрози для її безпеки і стабільності роботи.

Російські військові використовують територію ЗАЕС як місце дислокації, що підвищує ризик радіаційних аварій. Обстріли в районі станції можуть пошкодити її критичні об'єкти, що загрожує виникненням аварійних ситуацій.

Нещодавно, у жовтні цього року, вдруге за місяць, ЗАЕС втратила доступ до єдиної резервної лінії електропередач напругою 330 кВ, що критично необхідна для її надійного функціонування.