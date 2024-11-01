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На одном из реакторов ЗАЭС произошла утечка воды, - МАГАТЭ

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обнаружили утечку воды из импульсной линии. Сейчас ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

МАГАТЭ сообщило, что во вторник, 29 октября получило информацию об утечке воды в системе теплоносителя одного из реакторов на Запорожской АЭС.

После оценки ситуации эксперты начали ремонтные работы. Сейчас проводится радиографическая проверка сварных швов, чтобы удостовериться в их надежности.

«Агентство продолжит внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности», - заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

ЗАЭС, расположенная неподалеку Энергодара в Запорожской области Украины, является крупнейшим объектом атомной энергетики на европейском континенте. После начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году станция оказалась под контролем российских террористов, что существенно увеличило угрозы для ее безопасности и стабильности работы.

Российские военные используют территорию ЗАЭС как место дислокации, что повышает риск радиационных аварий. Обстрелы в районе станции могут повредить ее критические объекты, что грозит возникновением аварийных ситуаций.

Недавно, в октябре этого года, второй раз за месяц, ЗАЭС потеряла доступ к единой резервной линии электропередач напряжением 330 кВ, что критически необходимо для ее надежного функционирования.

 

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