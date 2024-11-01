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В одному з районів Київської області впали уламки дронів, є пошкодження

П'ятниця 01 листопада 2024 09:05
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В одному з районів Київської області впали уламки дронів, є пошкодження Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічної атаки у Київській області працювали сили протиповітряної оборони (ППО). В одному з районів внаслідок падіння уламків дрона були пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, внаслідок атаки постраждалих серед населення немає. Також не зафіксовано влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

"В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 2 приватних будинки. Пошкодження незначні - вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі", - додав він.

Фото: в одному з районів Київської області впали уламки дронів, є пошкодження (t.me/kyivregionpolice)

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків атаки.

Обстріл України 1 листопада

Цієї ночі російські терористи атакували України:

  • трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Херсонської області;
  • 48-ма безпілотними літальними апаратами Shahed й безпілотниками невстановленого типу.

До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 31 дрона. Ще 14 були локаційно втрачені й три - полетіли у напрямку Білорусі.

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