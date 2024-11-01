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В одном из районов Киевской области упали обломки дронов, есть повреждения

Пятница 01 ноября 2024 09:05
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В одном из районов Киевской области упали обломки дронов, есть повреждения Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночной атаки в Киевской области работали силы противовоздушной обороны (ПВО). В одном из районов в результате падения обломков дрона были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Киевской облгосадминистрации Руслана Кравченко.

По словам Кравченко, в результате атаки пострадавших среди населения нет. Также не зафиксировано попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

"В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 2 частных дома. Повреждения незначительные - выбиты окна, повреждены фасады и кровли", - добавил он.

Фото: в одном из районов Киевской области упали обломки дронов, есть повреждения (t.me/kyivregionpolice)

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий атаки.

Обстрел Украины 1 ноября

Этой ночью российские террористы атаковали Украину:

  • тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Херсонской области;
  • 48-ю беспилотными летательными аппаратами Shahed и беспилотниками неустановленного типа.

К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 31 дрона. Еще 14 были локально потеряны и три - улетели в направлении Беларуси.

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