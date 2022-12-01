В одному з районів Київської області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

Сьогодні, у Київській області можливо лунатимуть вибухи. У Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечних предметів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської військової адміністрації.
"У Вишгородському районі - знищення вибухонебезпечних предметів. Від 13:00 до 16:00 підрозділи ДСНС проводитимуть роботи з ліквідації ВНП. У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів", - пише пресслужба.
Містян закликають зберігати спокій й дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Вишгородському районі проводили навчання для саперів.
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