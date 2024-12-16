В одному з районів Києва стався провал асфальту, змінено рух транспорту

Читайте також, на "Укрзалізниці" стартував новий графік залізничного руху. Зміни торкнулись не лише поїздів, що курсують територією країни, а і міжнародних. Зокрема, сполучення "Київ - Відень - Київ" із пересадкою в "Чопі" стане на 3 години швидшим.

Зі станції "Чоп" пасажири, що прямують до Києва, здійснюють пересадку на нічний поїзд №27/28 "Чоп - Київ". Він відправляється з пересадкового хабу в "Чопі" о 22:38 і прибуває до столиці України о 10:01.

Нагадаємо, у Києві знову запустили трамвай до "Героїв Дніпра". Йдеться про тимчасовий трамвайний маршрут № 16-К "Станція метро "Героїв Дніпра" - Куренівський парк". Також запустили тимчасовий автобусний маршрут № 11-ТК "Вулиця Сирецька - Контрактова площа".