В одном из районов Киева произошел провал асфальта, изменено движение транспорта

Читайте также, на "Укрзалізниці" стартовал новый график железнодорожного движения. Изменения коснулись не только поездов, курсирующих по территории страны, но и международных. В частности, сообщение "Киев - Вена - Киев" с пересадкой в "Чопе" станет на 3 часа быстрее.

Со станции "Чоп" пассажиры, следующие в Киев, осуществляют пересадку на ночной поезд №27/28 "Чоп - Киев". Он отправляется из пересадочного хаба в "Чопе" в 22:38 и прибывает в столицу Украины в 10:01.

Напомним, в Киеве снова запустили трамвай до "Героев Днепра". Речь идет о временном трамвайном маршруте № 16-К "Станция метро "Героев Днепра" - Куреневский парк". Также запустили временный автобусный маршрут № 11-ТК "Улица Сырецкая - Контрактовая площадь".