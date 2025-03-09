В одном из районов Киева вспыхнул пожар: в городе видно задымление (видео)

В Дарницком районе Киева произошел пожар на открытой территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Спасатели уже работают над ликвидацией огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В то же время, местные жители сообщают о сильном задымлении в воздухе, что заметно из разных частей Киева.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия и начали тушение огня. Сейчас они работают над ликвидацией пожара, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.

Как выяснилось, возгорание произошло на открытой территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Огонь охватил отдельные очаги травяного настила и камыша, что вызвало значительное задымление в районе.

Сегодня в Киевской городской государственной администрации сообщили о вспышке пожара в Дарницком районе столицы.

Пожары в Украине

Напомним, что в прошлом месяце в Украине произошли несколько масштабных пожаров, которые привлекли значительное внимание. Одним из наиболее серьезных событий стал пожар в центре управления отходами, произошедший в селе Фастовец Киевской области.

Ликвидация пожара длилась более четырех часов, и пожарные приложили большие усилия, чтобы полностью потушить огонь и предотвратить дальнейшее распространение.

Пожар создал серьезную угрозу окружающей среде, ведь огонь охватил большие площади.

Кроме того, во Львовской области в том же месяце за одни сутки произошло шесть масштабных пожаров, которые уничтожили более 5200 квадратных метров сухой травы и кустарников.

Огонь не только нанес ущерб экосистеме, но и создал угрозу для жилых домов. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и начали борьбу с огнем, однако значительные территории пострадали от стихии.

Подробнее о причинах и последствиях пожаров, можно узнать в материале РБК-Украина.

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