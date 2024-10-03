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В одному з районів Києва до ранку закликали не користуватись водою: що сталося

Україна, Київ, Четвер 03 жовтня 2024 19:16
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В одному з районів Києва до ранку закликали не користуватись водою: що сталося Фото: Водопостачання у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Жителям Оболонського району Києва у ніч із 3 на 4 жовтня не рекомендують користуватися водою з-під крана.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську раду.

Із 23:00 3 жовтня до 05:00 4 жовтня в Оболонському районі столиці відбудеться планове профілактичне промивання водопровідних мереж від першого до п’ятого мікрорайонів.

Під час проведення робіт мешканцям рекомендується не використовувати воду з-під крана для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення промивання воду слід спустити перед використанням. Якщо вона прозора та без стороннього запаху, її можна безпечно використовувати.

Очищення та дезінфекцію водопровідних труб будуть проводити за такими адресами:

  • просп. Оболонський – від вул. Героїв полку "Азов" до ст. м. "Мінська"
  • просп. Володимира Івасюка – від № 2 до № 26
  • просп. Володимира Івасюка – від № 1 до № 33/35
  • вул. Левка Лук’яненка
  • вул. Йорданська
  • вул. Архипенка
  • вул. Героїв полку "Азов"
  • вул. Приозерна
  • вул. Прирічна

Раніше РБК-Україна розповідало, що на тлі забруднення води у річках Сейм та Десна у Києві стали приділяти більше уваги контролю за якістю води. Співробітники "Київводоканалу" спільно з міською владою, Міндовкіллям та Держводагенством слідкують за якістю води. У випадку разі надзвичайних ситуацій у столиці буде впроваджено чіткий та заздалегідь підготовлений план реагування.

Також ми писали, що жителі Сумської області почали отримувати фейкові повідомлення нібито від імені ДСНС про "серйозні перебої" з електро- та водопостачанням через російські авіаудари. У цих електронних листах стверджується, що електрики та води "не буде" протягом трьох тижнів, а мешканців закликають придбати все необхідне для виживання в екстрених умовах. Центр протидії дезінформації повідомив, що після перевірки інформації в ДСНС з'ясувалося, що листи є неправдивими, а розсилку українське відомство не здійснювало.

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