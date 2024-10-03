В одном из районов Киева до утра призывали не пользоваться водой: что произошло

Во время работ жителям рекомендуется не использовать воду из-под крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения промывки воду следует спустить перед использованием. Если она прозрачна и без постороннего запаха, ее можно использовать.

С 23:00 3 октября по 05:00 4 октября в Оболонском районе столицы состоится плановая профилактическая промывка водопроводных сетей от первого до пятого микрорайонов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что на фоне загрязнения воды в реках Сейм и Десна в Киеве стали уделять больше внимания контролю за качеством воды. Сотрудники "Киевводоканала" совместно с городскими властями, Минокружением и Госводагенством следят за качеством воды. В случае чрезвычайных ситуаций в столице будет введен четкий и заранее подготовленный план реагирования.

Также мы писали, что жители Сумской области начали получать фейковые сообщения якобы от имени ГСЧС о "серьезных перебоях" с электро- и водоснабжением из-за российских авиаударов. В этих электронных письмах утверждается, что электричества и воды не будет в течение трех недель, а жителей призывают приобрести все необходимое для выживания в экстренных условиях. Центр противодействия дезинформации сообщил, что после проверки информации в ГСЧС выяснилось, что письма неправдивы, а рассылку украинское ведомство не осуществляло.

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