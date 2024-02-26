В одному з районів Києва пройдуть навчання ЗСУ. До мешканців столиці звернулися із проханням

"У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про навчання військових?

У Дарницькій РДА розповіли, що у ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Зокрема, метою навчань є "нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції".

"Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!" - зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, на околицях Києва в період з 1 по 3 лютого проходили масштабні військові навчання. Навчання проходили на північно-західних околицях Києва, у Бучанському районі і тривали і вдень, і вночі.

Крім того, наприкінці січня 2024 року морські прикордонники провели навчання, під час яких напрацювали практичні навички штурму і не тільки.