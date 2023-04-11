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Прорвало труби. У Києві стався масштабний потоп на дорозі (відео)

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 19:00
Прорвало труби. У Києві стався масштабний потоп на дорозі (відео) Фото: у Києві стався масштабний потоп на дорозі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 11 квітня, в Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. В результаті цього було затоплено автомобільну дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Києві знову підтопило. Прорив труби на Броварському проспекті біля заправки Сокар. Вибирайте свій маршрут завчасно. Вже є затори", - пишуть очевидці.

Пізніше в КМДА повідомили, що на водопровідній мережі на проспекті Георгія Нарбута (Визволителів).

"У будівлях Дарницького та частково Деснянського районів можливе зниження тиску водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці, стабілізують тиск на мережі", - сказано в повідомленні.

Куди дзвонити, щоб дізнатись про терміни відновлення послуг із централізованого опалення та гарячого водопостачання?

Центральна диспетчерська служба з питань ЖКГ:

  • 15-57 (зі стаціонарного телефону);
  • 0445001557 (з мобільного).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 10 квітня, в Києві на Дружби Народів, скоріш за все, стався прорив теплотраси, через що десятки літрів окропу вилилися на жваву дорогу.

Як повідомлялось, раніше в Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.

Нагадаємо, що, наприклад, у 2020 році почався в Києві було багато випадків прориву труб з гарячою водою. Один з найбільш гучних інцидентів стався в січні біля торгового центру "Ocean Plaza" .

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