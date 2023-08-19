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В одному з районів Києва лунають вибухи, видніється дим

Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В одному з районів Києва лунають вибухи. В небі видніється чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Наразі подробиці інциденту невідомі. Окремі ЗМІ стверджують, що вибухи лупають поблизу ТРЦ "Променада парк".

Наразі жодних офіційних коментарів щодо інциденту немає. На момент вибуху в області повітряної тривоги оголошено не було. 

 

Вибухи в районі Кільцевої дороги 

"Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці", - написав міський голова Києва Віталій Кличко. 

Також Кличко додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила. 

Пожежа в складському приміщенні 

Згідно з повідомленням від ОВА, пожежа сталась о 10.55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського  у складському приміщенні.

"На місці працюють підрозділи ДСНС у складі 22 осіб та 5 одиниць техніки. Наголошуємо: пожежа, що виникла, не пов’язана з оголошеним сигналом повітряної тривоги", - пише ОВА. 

Причини з'ясовуються 

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, пожежа сталась у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. 

"Інформація про причини уточнюється. Однозначно - не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізовано", - написав Клименко. 

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