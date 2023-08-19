В одному з районів Києва лунають вибухи, видніється дим

Наразі подробиці інциденту невідомі. Окремі ЗМІ стверджують, що вибухи лупають поблизу ТРЦ "Променада парк".

Наразі жодних офіційних коментарів щодо інциденту немає. На момент вибуху в області повітряної тривоги оголошено не було.

Вибухи в районі Кільцевої дороги

"Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці", - написав міський голова Києва Віталій Кличко.

Також Кличко додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила.

Пожежа в складському приміщенні

Згідно з повідомленням від ОВА, пожежа сталась о 10.55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського у складському приміщенні.

"На місці працюють підрозділи ДСНС у складі 22 осіб та 5 одиниць техніки. Наголошуємо: пожежа, що виникла, не пов’язана з оголошеним сигналом повітряної тривоги", - пише ОВА.

Причини з'ясовуються

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, пожежа сталась у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

"Інформація про причини уточнюється. Однозначно - не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізовано", - написав Клименко.