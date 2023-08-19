RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В одном из районов Киева раздаются взрывы, виднеется дым

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из районов Киева раздаются взрывы. В небе виднеется черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Пока подробности инцидента неизвестны. Отдельные СМИ утверждают, что взрывы раздаются вблизи ТРЦ "Променада парк".

Пока никаких официальных комментариев об инциденте нет. На момент взрыва в области воздушной тревоги объявлено не было.

 

Взрывы в районе Кольцевой дороги 

"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте", - написал городской голова Киева Виталий Кличко. 

Также Кличко добавил, что информация о пострадавших пока не поступала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в Украине