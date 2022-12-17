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В одному з районів Херсона пролунали вибухи, є "прильоти" в області

Фото: у Херсоні знову повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В одному з районів Херсона знову пролунали вибухи. В області зафіксували "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На кадрах, які публікують місцеві жителі у соцмережах, чути характерні звуки вибухів, які схожі на обстріл. Станом на 14:30 у місті не оголошували повітряну тривогу.

Оновлено

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що російські війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка, яка знаходиться за 9 кілометрів від Херсона.

"Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська сьогодні зранку обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення.

Також зазначимо, що херсонців закликали добровільно здати зброю та боєприпаси, які видавали під час комплектування бригади тероборони.

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