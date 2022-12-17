Жителів Херсона просять здати зброю, видану на початку війни
Жителів Херсона просять здати зброю, яку видали під час комплектування бригади тероборони. Проте військові просять не просити її самостійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
"Важливе повідомлення від адміністрації військової частини А7053. Військові просять херсонців добровільно здати зброю, отриману під час комплектування Херсонської бригади тероборони", - йдеться у повідомленні.
Жителів просять не проносити зброю та боєприпаси самостійно, а повідомити про її місце зберігання. Звертатися необхідно до Херсонського РТЦК та СП (колишній міський військовий комісаріат.
"Добровільна передача зброї не передбачає кримінальної відповідальності та гарантує захист прав та свобод громадян, а також безпеку жителів деокупованих територій", - пояснив Янушевич.
Нагадаємо, російські війська зранку обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення.
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