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Жителів Херсона просять здати зброю, видану на початку війни

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Херсон, Субота 17 грудня 2022 13:01
Жителів Херсона просять здати зброю, видану на початку війни Фото: жителів Херсона закликають здати зброю, видану на початку вторгнення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Херсона просять здати зброю, яку видали під час комплектування бригади тероборони. Проте військові просять не просити її самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Важливе повідомлення від адміністрації військової частини А7053. Військові просять херсонців добровільно здати зброю, отриману під час комплектування Херсонської бригади тероборони", - йдеться у повідомленні.

Жителів просять не проносити зброю та боєприпаси самостійно, а повідомити про її місце зберігання. Звертатися необхідно до Херсонського РТЦК та СП (колишній міський військовий комісаріат.

"Добровільна передача зброї не передбачає кримінальної відповідальності та гарантує захист прав та свобод громадян, а також безпеку жителів деокупованих територій", - пояснив Янушевич.

Нагадаємо, російські війська зранку обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення.

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