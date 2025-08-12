ua en ru
На одному з пунктів пропуску з Польщею розпочався ремонт: можливі більші черги

Вівторок 12 серпня 2025 12:47
На одному з пунктів пропуску з Польщею розпочався ремонт: можливі більші черги Фото: на одному з пунктів пропуску з Польщею розпочався ремонт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На пункті пропуску "Устилуг" сьогодні, 12 серпня, розпочались ремонтні роботи, через що рух авто здійснюватиметься у реверсному режимі. Це може призвести до збільшення черг під час проходження державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Сьогодні працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують розпочати роботи щодо заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України пункту пропуску "Устилуг", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що у зв'язку з цим проїзд автомобілів через пункт пропуску буде здійснюватися у реверсному порядку, що, можливо, призведе до сповільнення руху та накопичення машин перед "Устилугом".

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати для перетинання кордону інші пункти пропуску", - додали прикордонники.

Обмеження на пунктах пропуску

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що в літній період на пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на кордоні з Польщею спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку.

Також повідомлялось, що на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля - Малий Березний" частково обмежено рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.

За даними словацьких митників, у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.

Кордон з Україною Польща
