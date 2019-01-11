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Ни одному представителю Украины не удалось преодолеть квалификацию Australian Open

Новости » Спорт    11.01.2019 - 09:32
Ни одному представителю Украины не удалось преодолеть квалификацию Australian Open
Фото: Марта Костюк (facebook.com/marta.kostyuk.5)

Украинская теннисистка Костюк проиграла в финале отбора

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свои выступления на Australian Open, проиграв в финале квалификации испанке Пауле Бадосе-Хиберт - 6:7 (6:8), 3:6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

В прошлом году 16-летняя спортсменка успешно прошла квалификацию в Мельбурне и добралась до третьего раунда основы, где ее остановила первая ракетка Украины Элина Свитолина. 

Таким образом, в сезоне 2019 года ни один из представителей Украины не смог преодолеть квалификационную сетку. Катарина Завацкая проиграла в стартовом матче, Ангелина Калинина и Сергей Стаховский - во втором раунде.

Напомним, в основной сетке Australian Open выступят четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова. Накакнуне определились соперницы украинских теннисисток по стартовому матчу.

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Новости Украины ТеннисквалификациясоревнованияAustralian OpenМарта Костюк
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