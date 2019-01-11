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Жодному представнику України не вдалося подолати кваліфікацію Australian Open

Новини » Спорт    11.01.2019 - 09:32
Жодному представнику України не вдалося подолати кваліфікацію Australian Open
Фото: Марта Костюк (facebook.com/marta.kostyuk.5)

Українська тенісистка Костюк програла у фіналі відбору

Українська тенісистка Марта Костюк завершила свої виступи на Australian Open, програвши у фіналі кваліфікації іспанці Паульо Бадосе-Хіберт - 6:7 (6:8), 3:6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Минулого року 16-річна спортсменка успішно пройшла кваліфікацію в Мельбурні і добралася до третього раунду основи, де її зупинила перша ракетка України Еліна Світоліна.

Таким чином, в сезоні 2019 року жоден з представників України не зміг подолати кваліфікаційну сітку. Катаріна Завацька програла в стартовому матчі, Ангеліна Калініна і Сергій Стаховський - у другому раунді.

Нагадаємо, в основній сітці Australian Open виступлять чотири українки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова. Накакнуне визначилися суперниці українських тенісисток по стартовому матчу.

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Новини України ТеннисквалификациясоревнованияAustralian OpenМарта Костюк
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