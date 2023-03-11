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На одному з островів Індонезії сталось виверження "вулкану Судного дня"

Фото: на одному з островів Індонезії сталось виверження "вулкану Судного дня" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі, який також називають "вулканом Судного дня".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Через виверження вулкана, жителів прилеглих населених пунктів попередили про припинення будь-яких дій у небезпечних зонах, які простягаються до семи кілометрів від кратера.

Як відзначають в агентстві боротьби зі стихійними лихами, наразі рішення щодо евакуації не було прийнято.

"Поки було лише одне виверження лави. Якщо охоплення продовжить збільшуватися і відстань перевищить 7 кілометрів, цілком імовірно, що мешканцям рекомендуватимуть евакуюватися", - зазначив представник агентства.

Щонайменше вісім сіл поблизу вулкана постраждали від вулканічного попелу.

Вулкан Мерапі - найбільший діючий вулкан в Індонезії, висота якого перевищує 2910 метрів. Внаслідок виверження у 2010 році загинули 350 людей, а близько 280 тисяч - були евакуйовані.

Вчені вважають, що виверження "на повну силу" може призвести до вулканічної зими й колапсу світової економіки. Через це вулкан також називають "вулканом Судного дня".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на острові Сіау Індонезії сталось виверження вулкана Карангетанг.

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Индонезия