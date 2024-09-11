В одному з облцентрів України хочуть зупинити весь транспорт: що відомо

Зупиняти громадський транспорт Запоріжжя під час загальнонаціональної хвилини мовчання пропонується у проекті рішення "Про вшанування пам’яті загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України" Запорізької міської ради.

"Проектом рішення пропонується мешканцям Запорізької міської територіальної громади, суб`єктам господарювання всіх форм власності, органам влади проводити щоденно загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України шляхом зупинки руху пішоходів, транспорту, виробничих процесів (за можливості), дотримання тиші", - йдеться у пояснювальній записці.

Зупинка транспорту стосуватиметься і приватних перевізників на міських маршрутах. У цей час безпеку дорожнього руху забезпечуватиме патрульна поліція.

Фото: Вшанування пам'яті (ілюстративне gettyimages.com)

У комунальному транспорті о 9:00 вмикатимуть додатковий аудіосупровід. Також пропонується звернутись до власників інтерактивних рекламних засобів, щоб під час проведення хвилини мовчання відбувалася трансляція аудіо- або відеосупроводу.

Проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00 за загиблими внаслідок збройної агресії РФ запроваджене указом президента з 17 березня 2022 року. Хвилину мовчання проводять в організаціях, медичних закладах, закладах освіти. Вшанування пам'яті загиблих можна бачити на вулицях населених пунктів, у магазинах, коли люди зупиняються і припиняють розмови у цей час.