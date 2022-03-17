ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Началась общенациональная минута молчания. Она будет ежедневной

Новина українською →
Киев, Четверг 17 марта 2022 09:00
Началась общенациональная минута молчания. Она будет ежедневной Фото: минута молчания будет проводиться ежедневно в 09:00 (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

С сегодняшнего дня, 17 марта, в Украине ежедневно в 09:00 будет проводиться общенациональная минута молчания. В память о всех украинцах, которые погибли в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Кабинету министров и местным властям поручено обеспечивать проведение минуты молчания, в том числе в учебных заведениях. За границей ее будут обеспечивать дипломатические учреждения Украины ежедневно в 09:00 по местному времени.

Напомним, только по данным ООН, с начала войны России против Украины погибли не менее 690 мирных жителей.

Украинские данные существенно выше, поскольку только в одном Мариуполе число погибших идет на тысячи. На днях президент Владимир Зеленский также впервые озвучил военные потери, заявив, что погибли порядка 1 300 украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете