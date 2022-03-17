Началась общенациональная минута молчания. Она будет ежедневной

С сегодняшнего дня, 17 марта, в Украине ежедневно в 09:00 будет проводиться общенациональная минута молчания. В память о всех украинцах, которые погибли в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента .

Кабинету министров и местным властям поручено обеспечивать проведение минуты молчания, в том числе в учебных заведениях. За границей ее будут обеспечивать дипломатические учреждения Украины ежедневно в 09:00 по местному времени.

Напомним, только по данным ООН, с начала войны России против Украины погибли не менее 690 мирных жителей.

Украинские данные существенно выше, поскольку только в одном Мариуполе число погибших идет на тысячи. На днях президент Владимир Зеленский также впервые озвучил военные потери, заявив, что погибли порядка 1 300 украинских военных.

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