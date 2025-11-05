На одному з напрямків росіяни відмовляються йти на штурми та "щезають", - перехоплення ГУР

В ГУР опублікували перехоплення радіопереговорів російських окупантів на одному з "гарячих напрямків". Один з росіян скаржиться іншому, що затримуються штурмові дії. При цьому, за його словами, близько 20 росіян не просто відмовилися від штурмів, але й ігнорують спроби зв'язатися із ними.

"Там двадцать человек сидит, 500-ых (так росіяни позначають своїх дезертирів, - ред.) по ходу, их сразу накручивают от командования - шифроваться", - з нецензурною лайкою скаржиться окупант.

При цьому інший співрозмовник, явно старший за посадою, каже, що цих також "накрутили" та обіцяє, що запише усіх двадцятьох у "дезертири".