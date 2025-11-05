На одном из направлений россияне отказываются идти на штурмы и "исчезают", - перехват ГУР

В ГУР опубликовали перехват радиопереговоров российских оккупантов на одном из "горячих направлений". Один из россиян жалуется другому, что задерживаются штурмовые действия. При этом, по его словам, около 20 россиян не просто отказались от штурмов, но и игнорируют попытки связаться с ними.

"Там двадцать человек сидит, 500-ых (так россияне обозначают своих дезертиров, - ред.) по ходу, их сразу накручивают от командования - шифроваться", - с нецензурной бранью жалуется оккупант.

При этом другой собеседник, явно старший по должности, говорит, что этих также "накрутили" и обещает, что запишет всех двадцать в "дезертиры".