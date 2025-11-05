На одном из направлений россияне отказываются идти на штурмы и "исчезают", - перехват ГУР

У российских оккупантов участились случаи, когда солдаты не просто отказываются выполнять приказы идти на штурм, но и прекращают при этом реагировать на командование и игнорируют попытки выйти на связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
В ГУР опубликовали перехват радиопереговоров российских оккупантов на одном из "горячих направлений". Один из россиян жалуется другому, что задерживаются штурмовые действия. При этом, по его словам, около 20 россиян не просто отказались от штурмов, но и игнорируют попытки связаться с ними.
"Там двадцать человек сидит, 500-ых (так россияне обозначают своих дезертиров, - ред.) по ходу, их сразу накручивают от командования - шифроваться", - с нецензурной бранью жалуется оккупант.
При этом другой собеседник, явно старший по должности, говорит, что этих также "накрутили" и обещает, что запишет всех двадцать в "дезертиры".
"ГУР МО Украины напоминает: каждый российский военнослужащий, который отказался от выполнения боевых задач, может выйти на связь с украинской стороной и сохранить жизнь. Для этого нужно написать в бот проекта "Хочу жить" в Telegram", - добавили в заметке ГУР.
Украинский государственный проект "Хочу жить" позволяет военнослужащим Вооруженных сил РФ добровольно сдаться в плен. Он также принимает заявки от россиян, которые хотят уехать из страны-агрессора или присоединиться к борьбе с путинским режимом.
Тем временем потери российских оккупантов на фронте только растут. Масштабы потерь хорошо иллюстрирует еще один перехват, который украинская разведка обнародовала 2 ноября. В нем можно услышать, как российские оккупанты ориентируются на поле боя по телам своих погибших товарищей.