На одному з напрямків росіяни відмовляються йти на штурми та "щезають", - перехоплення ГУР

Україна, Середа 05 листопада 2025 17:55
UA EN RU
На одному з напрямків росіяни відмовляються йти на штурми та "щезають", - перехоплення ГУР Ілюстративне фото: Головне управління розвідки Міноборони України (Армія Інформ)
Автор: Антон Корж

У російських окупантів почастішали випадки, коли солдати не просто відмовляються виконувати накази йти на штурм, але й припиняють при цьому реагувати на командування та ігнорують спроби вийти на зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

В ГУР опублікували перехоплення радіопереговорів російських окупантів на одному з "гарячих напрямків". Один з росіян скаржиться іншому, що затримуються штурмові дії. При цьому, за його словами, близько 20 росіян не просто відмовилися від штурмів, але й ігнорують спроби зв'язатися із ними.

"Там двадцать человек сидит, 500-ых (так росіяни позначають своїх дезертирів, - ред.) по ходу, их сразу накручивают от командования - шифроваться", - з нецензурною лайкою скаржиться окупант.

При цьому інший співрозмовник, явно старший за посадою, каже, що цих також "накрутили" та обіцяє, що запише усіх двадцятьох у "дезертири".

Хочеш жити - тікай!

"ГУР МО України нагадує: кожен російський військовослужбовець, який відмовився від виконання бойових завдань, може вийти на зв’язок з українською стороною та зберегти життя. Для цього потрібно написати у бот проєкту "Хочу жить" в Telegram", - додали в дописі ГУР.

Український державний проєкт "Хочу жить" дозволяє військовослужбовцям Збройних сил РФ добровільно здатися в полон. Він також приймає заявки від росіян, які хочуть виїхати з країни-агресора або долучитися до боротьби з путінським режимом.

Тим часом втрати російських окупантів на фронті тільки зростають. Масштаби втрат добре ілюструє ще одне перехоплення, яке українська розвідка оприлюднила 2 листопада. В ньому можна почути, як російські окупанти орієнтуються на полі бою по тілах своїх загиблих товаришів.

