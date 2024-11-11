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В одному з міст України підняли тарифи на проїзд у маршрутках: які причини

Понеділок 11 листопада 2024 19:55
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В одному з міст України підняли тарифи на проїзд у маршрутках: які причини Фото: зупинка маршрутки (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Вже з 1 грудня 2024 року мешканці Одеси платитимуть більше за проїзд у маршрутках.

Про це заявили у пресслужбі департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Таким чином, сплачувати 20 грн вже з грудня потрібно буде за поїздку у міських маршрутках.

Водночас у маршрутах, що пролягають до 6 км по Овідіопольській дорозі, проїзд коштуватиме 40 грн.

Як повідомили в департаменті транспорту Одеси, підвищення тарифів обумовлено зростанням цін на паливо, збільшенням мінімальної заробітної плати та іншими витратами.

Представники департаменту наголосили, що Одеса має найдовшу маршрутну мережу серед великих міст України, а також досить низьку вартість проїзду в перерахунку на один кілометр.

Втім, стримування тарифів без державної компенсації призводить до зниження якості обслуговування та скорочення кількості маршруток на лінії, що ставить під загрозу комфорт і безпеку пасажирів.

Також повідомляється, що у вересні одеські перевізники надали нові розрахунки, згідно з якими економічно обґрунтована вартість мала б становити 25,12 грн за міські маршрути та 44,42 грн за маршрути до Овідіопольської дороги.

Проте, зважаючи на соціальні аспекти, міська влада та перевізники дійшли згоди встановити більш помірковані тарифи.

Зазначимо, що вартість проїзду у маршрутках підвищили також у Сумах.

Також додамо, що вартість проїзду у громадському транспорті нещодавно була збільшена у Вінниці.

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