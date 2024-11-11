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В одном из городов Украины подняли тарифы на проезд в маршрутках: какие причины

Понедельник 11 ноября 2024 19:55
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В одном из городов Украины подняли тарифы на проезд в маршрутках: какие причины Фото: остановка маршрутки (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Уже с 1 декабря 2024 года жители Одессы будут платить больше за проезд в маршрутках.

Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Таким образом, платить 20 грн уже с декабря нужно будет за поездку в городских маршрутках.

В то же время в маршрутах, пролегающих до 6 км по Овидиопольской дороге, проезд будет стоить 40 грн .

Как сообщили в департаменте транспорта Одессы, повышение тарифов обусловлено ростом цен на топливо, увеличением минимальной заработной платы и прочими расходами.

Представители департамента отметили, что Одесса располагает самой длинной маршрутной сетью среди крупных городов Украины, а также достаточно низкой стоимостью проезда в пересчете на один километр.

Впрочем, сдерживание тарифов без государственной компенсации приводит к снижению качества обслуживания и сокращению количества маршруток на линии, что ставит под угрозу комфорт и безопасность пассажиров.

Также сообщается, что в сентябре одесские перевозчики предоставили новые расчеты, согласно которым экономически обоснованная стоимость должна составлять 25,12 грн за городские маршруты и 44,42 грн за маршруты до Овидиопольской дороги.

Однако, учитывая социальные аспекты, городские власти и перевозчики пришли к согласию установить более умеренные тарифы.

Отметим, что стоимость проезда в маршрутках была повышена также в Сумах.

Также добавить, что стоимость проезда в общественном транспорте недавно была увеличена в Виннице.

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