В одному з міст Туреччини впала стеля готелю: десятки постраждалих

У турецькому місті Сарикамиш звалилася стеля місцевого готелю. Понад 30 людей постраждали внаслідок інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
Як зазначає видання, цієї ночі в готелі відбувся показ документального фільму про Сарикамиш, на якому було багато людей. У цей момент підвісна стеля в приміщенні впала.
Внаслідок обвалення постраждали щонайменше 32 особи - їх дістали з-під завалів. Усі постраждалі звернулися за медичною допомогою.
У CNN Turk додають, що всіх постраждалих уже виписали з лікарень та відправили додому.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на сході Туреччини сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. Внаслідок аварії п'ятеро пасажирів загинули, а ще 22 постраждали.
Також ми писали, що 30 грудня в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух. За попередніми даними, 7 людей загинули.
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