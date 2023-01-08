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В одному з міст Туреччини впала стеля готелю: десятки постраждалих

Ілюстративне фото: в одному з міст Туреччини впала стеля готелю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У турецькому місті Сарикамиш звалилася стеля місцевого готелю. Понад 30 людей постраждали внаслідок інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Як зазначає видання, цієї ночі в готелі відбувся показ документального фільму про Сарикамиш, на якому було багато людей. У цей момент підвісна стеля в приміщенні впала.

Внаслідок обвалення постраждали щонайменше 32 особи - їх дістали з-під завалів. Усі постраждалі звернулися за медичною допомогою.

У CNN Turk додають, що всіх постраждалих уже виписали з лікарень та відправили додому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на сході Туреччини сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. Внаслідок аварії п'ятеро пасажирів загинули, а ще 22 постраждали.

Також ми писали, що 30 грудня в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух. За попередніми даними, 7 людей загинули.

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Турция