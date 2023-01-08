В одному з міст Туреччини впала стеля готелю: десятки постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

Як зазначає видання, цієї ночі в готелі відбувся показ документального фільму про Сарикамиш, на якому було багато людей. У цей момент підвісна стеля в приміщенні впала.

Внаслідок обвалення постраждали щонайменше 32 особи - їх дістали з-під завалів. Усі постраждалі звернулися за медичною допомогою.

У CNN Turk додають, що всіх постраждалих уже виписали з лікарень та відправили додому.