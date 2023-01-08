ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одному з міст Туреччини впала стеля готелю: десятки постраждалих

Новость на русском →
Сарикомиш, Неділя 08 січня 2023 16:58
В одному з міст Туреччини впала стеля готелю: десятки постраждалих Ілюстративне фото: в одному з міст Туреччини впала стеля готелю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У турецькому місті Сарикамиш звалилася стеля місцевого готелю. Понад 30 людей постраждали внаслідок інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Як зазначає видання, цієї ночі в готелі відбувся показ документального фільму про Сарикамиш, на якому було багато людей. У цей момент підвісна стеля в приміщенні впала.

Внаслідок обвалення постраждали щонайменше 32 особи - їх дістали з-під завалів. Усі постраждалі звернулися за медичною допомогою.

У CNN Turk додають, що всіх постраждалих уже виписали з лікарень та відправили додому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на сході Туреччини сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. Внаслідок аварії п'ятеро пасажирів загинули, а ще 22 постраждали.

Також ми писали, що 30 грудня в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух. За попередніми даними, 7 людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет