В одному з міст Туреччини впала стеля готелю: десятки постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

Як зазначає видання, цієї ночі в готелі відбувся показ документального фільму про Сарикамиш, на якому було багато людей. У цей момент підвісна стеля в приміщенні впала.

SON DAKİKA



Sarıkamış Anma Etkinliği'nin düzenlendiği otelin tavanı çöktü. Yaralıların olduğu bildirildi. pic.twitter.com/kD9X7lUCvo — VoW (@voiceofworldco) January 7, 2023

Внаслідок обвалення постраждали щонайменше 32 особи - їх дістали з-під завалів. Усі постраждалі звернулися за медичною допомогою.

#SONDAKİKA

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında programın yapıldığı salonun asma tavanı konukların üzerine düştü.#Sarıkamış pic.twitter.com/fP8IrRyzRN — Nisa Nur Çavuşoğlu (@cavusoglu_nisa) January 7, 2023

У CNN Turk додають, що всіх постраждалих уже виписали з лікарень та відправили додому.