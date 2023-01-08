В одном из городов Турции рухнул потолок отеля: десятки пострадавших

В турецком городе Сарыкамыш рухнул потолок местного отеля. Более 30 людей пострадали в результате инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

Как отмечает издание, этой ночью в отеле состоялся показ документального фильма о Сарыкамыше, на котором присутствовало много людей. В этот момент подвесной потолок в помещении рухнул.

SON DAKİKA



Sarıkamış Anma Etkinliği’nin düzenlendiği otelin tavanı çöktü. Yaralıların olduğu bildirildi.pic.twitter.com/kD9X7lUCvo — VoW (@voiceofworldco) January 7, 2023

В результате обрушения пострадали по меньшей мере 32 человека - их достали из-под завалов. Все пострадавшие обратились за медпомощью.

#SONDAKİKA

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında programın yapıldığı salonun asma tavanı konukların üzerine düştü.#Sarıkamış pic.twitter.com/fP8IrRyzRN — Nisa Nur Çavuşoğlu (@cavusoglu_nisa) January 7, 2023

В CNN Turk добавляют, что всех пострадавших уже выписали из больниц и отправили домой.