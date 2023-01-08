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В одном из городов Турции рухнул потолок отеля: десятки пострадавших

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Сарыкамыш, Воскресенье 08 января 2023 16:58
В одном из городов Турции рухнул потолок отеля: десятки пострадавших Иллюстративное фото: в одном из городов Турции рухнул потолок отеля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В турецком городе Сарыкамыш рухнул потолок местного отеля. Более 30 людей пострадали в результате инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Как отмечает издание, этой ночью в отеле состоялся показ документального фильма о Сарыкамыше, на котором присутствовало много людей. В этот момент подвесной потолок в помещении рухнул.

В результате обрушения пострадали по меньшей мере 32 человека - их достали из-под завалов. Все пострадавшие обратились за медпомощью.

В CNN Turk добавляют, что всех пострадавших уже выписали из больниц и отправили домой.

Напомним, ранее стало известно, что на востоке Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пятеро пассажиров погибли, а еще 22 пострадали.

Также мы писали, что 30 декабря в одном из ресторанов турецкого города Айдын прогремел взрыв. По предварительным данным, 7 человек погибли.

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