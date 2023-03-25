В одному з міст Ростовської області РФ пролунав потужний вибух (відео)

Сьогодні, 25 березня, у місті Азов Ростовської області пролунав потужний вибух. Його причини поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал .

На відео також можна помітити, що від вибуху спрацювали сигналізації припаркованих машин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі вчора, 24 березня, було чути вибухи.

Також ми писали, що в Джанкої минулого тижня під час вибухів було знищено російські ракети "Калібр".

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