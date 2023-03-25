В одном из городов Ростовской области РФ раздался мощный взрыв (видео)

Сегодня, 25 марта, в городе Азов Ростовской области прогремел мощный взрыв. Его причины пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

На видео также можно заметить, что от взрыва сработали сигнализации у припаркованных машин.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Севастополе вчера, 24 марта, были слышны взрывы.

Также мы писали, что в Джанкое на прошлой неделе во время взрывов были уничтожены российские ракеты "Калибр".

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