UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

По одному на мешканця. РФ за рік випустила 15 тисяч снарядів по прикордонню Чернігівської області

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія торік випустила 15 тисяч снарядів по прикордонню Чернігівської області. У місцевих громадах проживає 15 тисяч жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Я дякую всім, хто залучений у регіоні до будівництва фортифікацій: Чернігівщина працює згідно з графіком", - ідеться в заяві президента.

Зеленський заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області. Він пояснив, що на порядку денному стояли питання оборони, знищення ворожих ДРГ і протидії обстрілам. 

Президент зауважив, що в усіх прикордонних районах проблематика однакова, постійні російські знущання, а саме обстріли та терор. 

Деталі ударів по прикордонню

Президент розповів, що на 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівської області, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. 

"Не шкодують. Буквально кожну людину намагаються дістати - хочуть знищити все життя тут. І кожен, хто захищає наших людей, всі наші громади, всю нашу Україну, кожен у світі, хто допомагає Україні, - справжній захисник життя. Я вдячний усім", - додав глава України.

Візит Зеленського в регіон

Сьогодні Зеленський відвідав Чернігівську область, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд.

Під час візиту Зеленському доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЧернігівська областьВійна в Україні