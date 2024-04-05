По одному на жителя. РФ за год выпустила 15 тысяч снарядов по приграничью Черниговской области

"Я благодарю всех, кто привлечен в регионе к строительству фортификаций: Черниговщина работает согласно графику", - говорится в заявлении президента.

Зеленский заслушал доклады военного и безопасностного руководства области. Он пояснил, что на повестке дня стояли вопросы обороны, уничтожения вражеских ДРГ и противодействия обстрелам.

Президент отметил, что во всех приграничных районах проблематика одинакова, постоянные российские издевательства, а именно обстрелы и террор.

Детали ударов по приграничью

Президент рассказал, что на 15 тысяч жителей приграничных общин Черниговской области, которые подвергаются постоянным таким ударам из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год.

"Не жалеют. Буквально каждого человека пытаются достать - хотят уничтожить всю жизнь здесь. И каждый, кто защищает наших людей, все наши общины, всю нашу Украину, каждый в мире, кто помогает Украине, - настоящий защитник жизни. Я благодарен всем", - добавил глава Украины.