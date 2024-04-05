По одному на мешканця. РФ за рік випустила 15 тисяч снарядів по прикордонню Чернігівської області

Росія торік випустила 15 тисяч снарядів по прикордонню Чернігівської області. У місцевих громадах проживає 15 тисяч жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського .

"Я дякую всім, хто залучений у регіоні до будівництва фортифікацій: Чернігівщина працює згідно з графіком", - ідеться в заяві президента.

Зеленський заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області. Він пояснив, що на порядку денному стояли питання оборони, знищення ворожих ДРГ і протидії обстрілам.

Президент зауважив, що в усіх прикордонних районах проблематика однакова, постійні російські знущання, а саме обстріли та терор.

Деталі ударів по прикордонню

Президент розповів, що на 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівської області, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік.

"Не шкодують. Буквально кожну людину намагаються дістати - хочуть знищити все життя тут. І кожен, хто захищає наших людей, всі наші громади, всю нашу Україну, кожен у світі, хто допомагає Україні, - справжній захисник життя. Я вдячний усім", - додав глава України.