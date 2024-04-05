ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

По одному на мешканця. РФ за рік випустила 15 тисяч снарядів по прикордонню Чернігівської області

Чернігівська область, П'ятниця 05 квітня 2024 18:42
UA EN RU
По одному на мешканця. РФ за рік випустила 15 тисяч снарядів по прикордонню Чернігівської області Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія торік випустила 15 тисяч снарядів по прикордонню Чернігівської області. У місцевих громадах проживає 15 тисяч жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Я дякую всім, хто залучений у регіоні до будівництва фортифікацій: Чернігівщина працює згідно з графіком", - ідеться в заяві президента.

Зеленський заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області. Він пояснив, що на порядку денному стояли питання оборони, знищення ворожих ДРГ і протидії обстрілам.

Президент зауважив, що в усіх прикордонних районах проблематика однакова, постійні російські знущання, а саме обстріли та терор.

Деталі ударів по прикордонню

Президент розповів, що на 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівської області, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік.

"Не шкодують. Буквально кожну людину намагаються дістати - хочуть знищити все життя тут. І кожен, хто захищає наших людей, всі наші громади, всю нашу Україну, кожен у світі, хто допомагає Україні, - справжній захисник життя. Я вдячний усім", - додав глава України.

Візит Зеленського в регіон

Сьогодні Зеленський відвідав Чернігівську область, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд.

Під час візиту Зеленському доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Чернігівська область Війна в Україні
NEWS
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС