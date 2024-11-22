На одному з КПП на кордоні з Румунією ввели обмеження на пропуск: що відомо

На одному з КПП на кордоні з Румунією ввели обмеження на пропуск транспорту з 22 листопада. Вони діятумуть 35 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" частково призупинить пропуск транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією румунської сторони, у зв’язку з аварійним станом конструкції мосту через річку Тиса та з метою проведення робіт з його відновлення, здійснення пропуску транспортних засобів буде зупинено з 09:00 по 15:30, з понеділка по п’ятницю.

"Рух пішоходів у цьому пункті пропуску зупинятися не буде", - констатують прикордонники.

Очікується, що призупинення пропуску через ремонтні роботи буде відбуватися впродовж 35 днів, починаючи з 22 листопада.